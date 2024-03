Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: nouvelles données dans le psoriasis en plaques information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - De nouvelles données montrent que le JNJ-2113, le premier et le seul peptide oral ciblé expérimental, a maintenu la clairance cutanée dans le psoriasis en plaques modéré à sévère pendant un an.



L'étude FRONTIER 2 de prolongation à long terme de JNJ-2113 a démontré une efficacité soutenue de la semaine 16 à la semaine 52 et des résultats d'innocuité cohérents avec les données précédemment rapportées (étude FRONTIER 1) lors d'une présentation orale de dernière minute lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Academy of Dermatology.



Dans FRONTIER 2, le JNJ-2113 a maintenu des taux élevés de clairance cutanée pendant 52 semaines chez les adultes atteints d'un rhumatisme psoriasique modéré à sévère.



' Les données de l'étude FRONTIER 2 ont montré que la clairance cutanée telle qu'observée par les réponses PASI 75 et PASI 90 et 100 à 16 semaines était maintenue à 52 semaines sans nouveaux signaux de sécurité dans tous les groupes de traitement JNJ-2113 ', a déclaré Laura Ferris, M.D., Ph.D., professeur de dermatologie à l'Université de Pittsburgh.



' Ces résultats suggèrent que le JNJ-2113 a le potentiel de continuer à fournir des résultats cliniquement significatifs et répond au besoin non satisfait d'une option thérapeutique orale nouvelle, durable et pratique pour les personnes atteintes de psoriasis en plaques modéré à sévère. '





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.42%