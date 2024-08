Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: nouvel outil robotique pour la chirurgie des vertèbres information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech a annoncé que DePuy Synthes, la société orthopédique de Johnson & Johnson, a lancé une plateforme exclusive de navigation robotique autonome à double usage développée en collaboration avec eCential Robotics.



Ce système, baptisé 'VELYS Active Robotic-Assisted System' (VELYS SPINE), a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour être utilisé dans la planification ainsi que dans l'instrumentation des procédures de fusion vertébrale dans la colonne cervicale, thoraco-lombaire et sacro-iliaque.



'Cette nouvelle technologie a été conçue pour aider les chirurgiens de la colonne vertébrale à relever leurs défis les plus complexes', indique J&J.



'Nous pensons que les caractéristiques et capacités uniques de la technologie robotique active établiront une nouvelle norme en matière de soins chirurgicaux pour les patients souffrant de la colonne vertébrale partout dans le monde', a commenté Russell Powers, président chez DePuy Synthes.







