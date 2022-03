Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: nouveau volet de mesures concernant la Russie information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Alors que la crise en Ukraine persiste, avec une situation humanitaire catastrophique, J&J annonce prendre des mesures supplémentaires en tant qu'entreprise mondiale de soins de santé.



Le laboratoire annonce ainsi doubler son don initial de 5 M$ visant à soutenir le travail d'aide humanitaire, celui-ci passant donc à 10 M$.

J&J réaffirme son engagement à fournir médicaments et dispositifs médicaux dans la région mais précise suspendre l'approvisionnement en produits de soins personnels en Russie.



Début mars, la société avait déjà suspendu toute publicité, inscription à des essais cliniques et tout investissement supplémentaire en Russie.



Se disant 'inébranlable' dans son soutien à ses employés et à leurs familles en Ukraine, J&J continue d'espérer une résolution rapide du conflit et surveille le besoin d'aide humanitaire supplémentaire.







