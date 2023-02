Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: nouveau vice-président pour la R&D dans la pharmacie information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mardi la nomination de John Reed au poste de vice-président exécutif en charge de la recherche et développement (R&D) de sa branche pharmaceutique.



Le docteur Reed, qui était jusqu'ici responsable de la R&D chez Sanofi, remplacera William Bait, qui dirigeait l'activité de J&J à titre intérimaire depuis août 2022, à compter du mois d'avril.



Diplômé de l'Ecole de Médecine de l'Université de Pennsylvanie, ce cadre affichant une expérience de 35 ans s'est d'abord spécialisé en biologie moléculaire, puis en pathologie clinique et en médecine de laboratoire.



Avant de rejoindre le groupe Sanofi en 2018, il était notamment passé chez le laboratoire pharmaceutique suisse Roche.





