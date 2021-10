Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : LTL Management placé sous protection du 'chapitre 11' information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé dans la nuit que sa filiale LTL Management, récemment créée afin de gérer les réclamations dans le cadre d'un litige portant sur le talc cosmétique, s'était placée sous la protection du ' chapitre 11 ', la loi encadrant les faillites aux Etats-Unis. ' Cette procédure est destinée à résoudre toutes les réclamations liées au talc cosmétique d'une manière équitable pour toutes les parties, y compris les demandeurs actuels et futurs ', indique Johnson & Johnson. Dans ce cadre, J&J a accepté de fournir un financement à LTL pour le paiement des montants que le tribunal des faillites déterminera, établissant une fiducie de 2 milliards de dollars à cet effet. LTL s'est aussi vu allouer des redevances d'une valeur actuelle de plus de 350 millions de dollars pour contribuer davantage aux coûts potentiels. Johnson & Johnson précise que ces actions ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité 'mais plutôt un moyen de parvenir à une résolution équitable et efficace des réclamations soulevées dans le litige'. La société souligne d'ailleurs avoir remporté ' la majorité des procès devant jury liés au talc cosmétique ', produit soupçonné par certains de provoquer le cancer de l'ovaire et le mésothéliome. ' Plus de 40 ans d'études menées par des experts médicaux du monde entier continuent de soutenir la sécurité du talc cosmétique ', insiste J&J.

