J&J : les sites nord américains passent à l'énergie durable

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) aux États-Unis s'inscrivant dans son objectif d'atteindre 100 % d'électricité renouvelable pour toutes ses opérations d'ici 2025. Ce nouvel accord devrait même permettre à J&J d'obtenir 100% d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire d'ici 2023 aux USA et au Canada. Pour cela, une installation solaire va être installée dans le sud du Texas pour une capacité de production totale de 55 mégawatts (MW) ou environ 117 000 mégawattheures (MWh) d'électricité renouvelable par an. L'accord a été signé en coordination avec Ørsted, spécialiste danois de l'énergie, et l'installation solaire est en cours de construction. J&J précise par ailleurs que ses installations en Europe seront aussi alimentées à 100% par de l'énergie renouvelable d'ici 2023.

