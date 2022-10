Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: les promesses du Stelara dans la colite ulcéreuse information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 16:38









(CercleFinance.com) - J&J a présenté aujourd'hui les données finales à long terme (LTE) d'une étude de phase 3 démontrant l'efficacité et l'innocuité du Stelara (ustekinumab) pendant quatre années de traitement chez des patients adultes atteints d'une forme active, modérée à sévère, de colite ulcéreuse (CU).



Parmi tous les patients ayant obtenu une réponse clinique avec Stelara pendant l'induction, 64,9% étaient en rémission symptomatique après 44 semaines de traitement.



À la semaine 200 (soit après quatre ans), cette proportion de patients était de 55,2%, et 96,4% des patients ne recevaient pas de corticostéroïdes, précise le laboratoire.



Selon Waqqas Afif, professeur agrégé au sein de la division de médecine expérimentale et de la division de gastroentérologie du Centre

universitaire de santé McGill à Montréal (Canada), ces résultats démontrent que 'Stelara peut être une option de traitement efficace à long terme pour les patients atteints de colite ulcéreuse'.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.23%