J&J : les promesses du Darzalex dans le myélome multiple

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (J&J) ont présenté ce week-end les résultats d'une étude de phase III montrant que l'ajout de Darzalex (daratumumab) au traitement par lénalidomide et dexaméthasone avait entraîné un bénéfice de survie 'statistiquement significatif' par rapport à lénalidomide et dexaméthasone seuls, chez les patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles au traitement par autogreffe de cellules souches (ASCT).

En effet, après un suivi médian de près de cinq ans, une réduction de 32% du risque de décès a été observée chez les patients traités avec le protocole incluant Darzalex, souligne J&J.

'Ces résultats soutiennent fortement l'utilisation du daratumumab, du lénalidomide et de la dexaméthasone comme nouvelle norme de soins pour prolonger la survie et améliorer les résultats cliniques chez les patients non éligibles à la transplantation atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué', a déclaré Thierry Facon, professeur d'hématologie à l'hôpital universitaire de Lille, et chercheur de l'étude.