Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: les promesses de l'ibrutinib dans la LLC information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir qu'une étude de phase III a démontré un bénéfice 'significatif et durable' de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale (SG) des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non traités auparavant, recevant l'ibrutinib en monothérapie par rapport au chlorambucil, avec un suivi allant jusqu'à 10 ans.



Les résultats montrent que les patients traités avec l'ibrutinib ont une SSP médiane de 8,9 ans contre 1,3 an pour ceux traités avec le chlorambucil, et que la médiane de survie globale n'a pas été atteinte avec l'ibrutinib après 10 ans de suivi, avec un taux de survie à 9 ans de 68 %.



Une analyse a également montré que les réductions de dose d'ibrutinib peuvent être une stratégie efficace pour gérer la tolérance tout en maintenant l'efficacité clinique.



Selon J&J, ces résultats renforcent l'importance de l'ibrutinib comme composante centrale des soins standards pour la LLC, offrant des bénéfices significatifs en termes de SPP et SG, avec un profil de sécurité favorable sur le long terme.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 144.84 USD NYSE -0.39%