J&J : les chercheurs mobilisés autour du variant 'Omicron'

(CercleFinance.com) - J&J annonce évaluer l'efficacité de son vaccin et de ses doses de rappel face au nouveau variant dit 'Omicron' du coronavirus. Si le laboratoire se dit 'confiant' quant à la solidité de la réponse immunitaire induite par son vaccin, J&J indique que ses chercheurs ont d'ores et déjà 'commencé à travailler pour concevoir et développer un nouveau vaccin contre Omicron', un nouveau sérum qui pourra 'rapidement évoluer vers des études cliniques si nécessaire. '

