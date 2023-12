Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: le titre recule derrière Pfizer et une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson accuse mercredi la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones, pénalisé par les prévisions décevantes dévoilées par Pfizer et par une dégradation des analystes de Wells Fargo.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du géant américain de la santé lâche près de 1,4%, au sein d'un Dow inchangé ou presque.



Pfizer a dévoilé ce matin ses objectifs pour l'exercice 2024, qui tiennent notamment compte de l'acquisition de Seagen, en passe d'être finalisée.



Le groupe biopharmaceutique a déclaré viser un bénéfice par action (BPA) ajusté allant de 2,05 à 2,25 dollars l'an prochain, pour des revenus compris entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars.



Le consensus de marché était néanmoins nettement plus ambitieux, tablant sur un BPA de 2,93 dollars, une déception qui faisait chuter le titre Pfizer de plus de 8% en début de séance et entraînait dans son sillage tous ses concurrents.



Le titre J&J pâtit par ailleurs d'une dégradation de Wells Fargo, passé ce matin de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' sur la valeur.



S'il déclare s'attendre à ce que le secteur des technologies médicales surperforme en Bourse l'an prochain, à la faveur notamment d'un mouvement de rotation sectorielle, l'intermédiaire financier prévoit une croissance essentiellement concentrée sur le second semestre en raison d'un effet de base défavorable en début d'année.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.78%