J&J: le Tecvayli approuvé sous conditions en Europe

(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, a annoncé mercredi que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à Tecvayli dans le traitement du myélome multiple.



Dans un communiqué, J&J précise que le feu vert de Bruxelles est limité aux patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR), ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, dont un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement.



Il s'agit toutefois de la première autorisation de commercialisation reçue dans le monde par le Tecvayli (teclistamab), un anticorps bispécifique qui cible à la fois l'antigène de maturation des cellules B (BCMA), un marqueur présent sur les cellules du myélome multiple, et le CD3, sur les cellules T.



Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, qui se trouvent dans la moelle osseuse.





