J&J: le p.d.g. d'Honeywell entre au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier que Darius Adamczyk, président-directeur général de Honeywell, avait été nommé à son conseil d'administration.



'Darius est un leader mondial accompli avec des décennies d'expérience et un historique d'entreprises en croissance. Il est également un champion de la durabilité et des investissements dans l'innovation', a déclaré Alex Gorsky, président exécutif de Johnson & Johnson.



Avant d'être p.d.-g. d'Honeywell, Darius Adamczyk a occupé plusieurs postes de direction chez Honeywell ainsi que chez Ingersoll Rand et Booz Allen Hamilton, après avoir débuté sa carrière en tant qu'ingénieur électricien chez General Electric.



J&J précise que Darius Adamczyk est actuellement vice-président du Conseil commercial américano-chinois, membre du conseil d'administration de la table ronde des entreprises et membre du Conseil commercial et du groupe de stratégie économique d'Aspen.





