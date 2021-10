Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : le gouvernement US va donner 17M de vaccins Covid information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson salue aujourd'hui le choix du gouvernement américain de faire don de 17 millions de doses de son vaccin Covid aux pays de l'Union africaine, dans le cadre de l'initiative Covax, après un accord signé entre Johnson & Johnson, et Gavi, l'Alliance vaccinale. J&J précise qu'au total, 50 millions de doses de son vaccin vont être données par le gouvernement américain à environ 40 pays sur quatre continents via l'initiative Covax. À ce jour, près de la moitié de ces doses ont déjà été expédiées. Les dons du gouvernement américain s'ajoutent à l'engagement de Johnson & Johnson de mettre à disposition jusqu'à 900 millions de vaccins à injection unique directement à Covac et à l'AVAT (African Vaccine Acquisition Trust), jusqu'en 2022.

