Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: le futur CEO de la branche grand public est désigné information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a désigné mercredi Thibaut Mongon au poste de futur directeur général de sa filiale de santé grand public, appelée à être scindée l'an prochain.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le géant pharmaceutique américain rappelle que Thibaut Mongon occupe depuis 2019 les fonctions de vice-président exécutif et de président monde de sa branche de soins disponibles sans ordonnance.



A son poste, Mongon a la responsabilité d'un portefeuille de marques incluant, entre autres, la gamme de produits pour la peau Neutrogena et les bains de bouche Listerine.



J&J a également désigné Paul Ruh, l'actuel directeur financier de la division, au poste de directeur financier de la future entité cotée.



Le groupe américain avait annoncé l'an dernier son intention de se scinder en deux sociétés, l'une consacrée aux produits biopharmaceutiques et l'autre dédiée à la santé des consommateurs.



La scission de l'activité grand public est attendue courant 2023.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%