(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que son conseil d'administration a décidé d'un dividende d'un montant de 1,19$ par action au titre du premier trimestre.



Le dividende est payable le 5 mars 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 février 2024.





