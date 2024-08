Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J:le CHMP recommande une indication étendue pour Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé d'approuver une extension d'indication pour Rybrevant en association avec une chimiothérapie (carboplatine et pemetrexed), afin de pouvoir traiter les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec des délétions de l'exon 19 ou des mutations de substitution L858R après l'échec d'un traitement antérieur comprenant un inhibiteur de la tyrosine kinase de l'EGFR (TKI).



' L'association de l'amivantamab et de la chimiothérapie offre un nouvel espoir et une nouvelle norme de soins pour ces patients, avec des améliorations observées dans les taux de réponse, la survie sans progression et l'efficacité intracrânienne, même chez les patients présentant des métastases cérébrales non traitées auparavant ', estime Antonio Passaro, oncologue médical à l'Institut européen d'oncologie de Milan (Italie).



La recommandation du CHMP pour l'amivantamab est étayée par les données d'une étude de phase 3 montrant que amivantamab + chimiothérapie permet de réduire le risque de progression de la maladie ou de décès de 52 % par rapport à la chimiothérapie seule.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 158,73 USD NYSE +0,56%