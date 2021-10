Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : le CHMP a adopté un avis favorable pour amivantamab information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) a adopté un avis favorable sur un produit. Le CHMP recommande une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le produit médical amivantamab, dans le traitement de patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé avec mutations à insertion de l'exon 20 activant le récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF), après l'échec d'une thérapie à base de platine. ' En cas d'approbation, l'amivantamab sera le premier traitement dans l'Union européenne à cibler spécifiquement les mutations R-EGF à insertion de l'exon 20 pour le CPNPC avancé ' indique le groupe. ' La décision du CHMP reconnaît que l'amivantamab a le potentiel de fournir une nouvelle option thérapeutique urgente, efficace et tolérable, ciblant spécifiquement les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avec mutations R-EGF à insertion de l'exon 20 ' déclare Catherine Taylor, M.D., vice-présidente, Medical Affairs Therapeutic Area Strategy, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Janssen-Cilag.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.75%