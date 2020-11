Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : le candidat vaccin au Covid entre en phase finale Cercle Finance • 16/11/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Johnson & Johnson (J&J) a fait savoir aujourd'hui que son candidat vaccin expérimental pour la prévention de Covid-19 entrait dans la phase finale d'essai clinique. L'essai de phase 3 sur le vaccin expérimental devrait mobiliser jusqu'à 60 000 participants dans le monde, a déclaré Janssen, l'unité biopharmaceutique de J&J qui développe le vaccin. Parallèlement, Janssen conduira également un essai complémentaire de phase 3 afin d'étudier l'innocuité et l'efficacité d'un traitement à deux doses. 30 000 personnes y participeront, a déclaré J&J.

