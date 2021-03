Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : le Canada autorise le vaccin contre la Covid Cercle Finance • 05/03/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce aujourd'hui que l'institution fédérale Santé Canada a accordé une autorisation provisoire (IO) de son vaccin unidose contre la Covid au Canada. Cette décision s'appuie notamment sur une étude de phase III ayant démontré l'efficacité du vaccin à partir du 28e jour de vaccination. Johnson & Johnson prévoit de fournir les 10 millions de doses incluses dans l'accord d'achat anticipé avec le gouvernement du Canada d'ici la fin du troisième trimestre de 2021. 'Nous travaillons sans relâche pour développer et activer largement nos capacités de fabrication, ce qui nous permettra de respecter nos engagements d'approvisionnement 2021', indique J&J.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.35%