Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : le Canada approuve Darzalex pour l'amylose AL Cercle Finance • 19/04/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé lundi que le Canada avait approuvé Darzalex en formule sous-cutanée pour le traitement de l'amylose à chaîne légère, une maladie rare liée au dépôt d'un anticorps anormal dans les organes. Le laboratoire pharmaceutique souligne que 'Darzalex SC' devient ainsi le premier et seul traitement approuvé par Santé Canada pour les patients ayant récemment reçu un diagnostic de ce trouble sanguin potentiellement mortel. J&J fait remarquer que la plupart des patients atteints d'amylose AL présentent souvent une détérioration de l'état d'un de leurs organes, voire une insuffisance, avant de recevoir un diagnostic.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.31%