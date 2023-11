Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: lance une plateforme de simulation de chirurgie information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 17:03









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Ethicon, une société appartenant au segment Johnson & Johnson MedTech, a annoncé le lancement d'une plateforme de simulation chirurgicale alimentée par l'IA à l'occasion du Congrès mondial de l'American Association of Gynecological Laparoscopists (AAGL)



Présenté comme 'révolutionnaire', cette technologie doit permettre d'améliorer la formation chirurgicale en utilisant l'IA, la réalité augmentée, les données en temps réel et faciliter les retours d'expérience.



Ethicon prévoit désormais de déployer cette plateforme dans les systèmes de santé universitaires des États-Unis.





