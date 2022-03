Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: lance une étude sur le psoriasis chez les non-blancs information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - J&J annonce le lancement d'une étude prospective à grande échelle consacrée à évaluer en détail l'efficacité et l'innocuité du Tremfya (guselkumab) comme traitement du psoriasis chez les personnes non-blanches. L'idée est de générer des données supplémentaires concernant cette population.



En effet, les personnes de couleur sont de manière générale sous-représentées dans les études cliniques ce qui produit un déficit de données scientifiques les concernant et, par extension, constitue un obstacle à des soins optimaux pour ces patients.



En ce qui concerne le psoriasis, cette maladie qu provoque des rougeurs est parfois moins visible sur les peaux plus foncées, ce qui peut entraîner des diagnostics erronés chez les personnes de couleur.



L'étude de J&J adonc pour but de remédier à ces inégalités en matière de santé. Ainsi, si Tremfya dispose d'un profil d'innocuité et d'efficacité bien établi dans une large population atteinte de PsO, il existe toujours un besoin pressant d'obtenir davantage de données concernant les personnes de couleur.





