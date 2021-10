Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : lance un laboratoire de formation mobile en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - J&J annonce l'ouverture d'un laboratoire de formation mobile en Australie, conçu pour former les chirurgiens orthopédistes australiens à maîtriser la solution d'assistance robotisée VELYS, la dernière innovation de l'entreprise en matière de chirurgie de remplacement du genou. Proposé en partenariat avec DePuy Synthes, le J&J Institute ainsi que l'unité commerciale orthopédie de J&J, ce laboratoire mobile permettra de dispenser une formation pratique de nouvelle génération, avec des environnements d'exploitation basés sur la réalité virtuelle et à travers une collaboration en temps réel avec la communauté chirurgicale mondiale. ' Un nombre croissant d'interventions chirurgicales utilisent l'assistance robotisée. Il est essentiel de développer l'apprentissage des technologies médicales de nouvelle génération afin de tirer parti de leur efficacité', explique en substance Ben Travers, vice-président de DePuy Synthes Australie, Johnson & Johnson Medical. Il est prévu que le laboratoire mobile commence sa tournée en Australie avant la fin du mois.

