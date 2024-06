Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: lance un écosystème numérique ouvert et sécurisé information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement de Polyphonic, un écosystème numérique ouvert et sécurisé censé permettre 'une expérience chirurgicale plus connectée'.



La première version, disponible pour certains hôpitaux, inclut des applications pour la vidéo chirurgicale, la télé-présence et la planification afin d'améliorer la collaboration et l'efficacité des équipes chirurgicales.



L'accent est mis sur la gestion et le partage sécurisé des vidéos chirurgicales pour optimiser les workflows avant, pendant et après les opérations.



Des hôpitaux, comme le centre médical Meander aux Pays-Bas, testent actuellement cette solution, indique J&J.





