J&J: la participation dans Kenvue va être soldée

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson va solder sa participation dans son ancienne filiale de santé grand public Kenvue dans le cadre d'un accord de transfert de dette conclu avec ses créanciers.



Aux termes de l'opération, Johnson & Johnson va échanger 182,3 millions d'actions ordinaires Kenvue, soit un montant de quelque 3,75 milliards de dollars, contre des titres de dette qui avaient été souscrits auprès de Goldman Sachs et J.P. Morgan.



Suite à la transaction, J&J ne détiendra plus aucune action de Kenvue.



Depuis l'introduction en Bourse de son ex-filiale, en août dernier, Johnson & Johnson contrôlait encore 9,5% des actions ordinaires en circulation.



Kenvue est le propriétaire, entre autres, des marques Band Aid, Johnson's, Listerine, Neutrogena et Tylenol.





