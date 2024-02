Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: la FDA valide une nouvelle formulation de l'Imbruvica information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson, en collaboration avec son partenaire Pharmacyclics (une société AbbVie), a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé la nouvelle formulation en suspension orale de l'Imbruvica (ibrutinib) destiné aux patients adultes pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC)/lymphome à petits lymphocytes (SLL), de la Macroglobulinémie de Waldenström (MW) et pour la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD).



' Le fait de disposer de plusieurs formulations d'Imbruvica offre aux prescripteurs une autre option lors du traitement des adultes atteints de LLC. /SLL, WM ou cGVHD, ce qui pourrait faire une différence dans leur vie quotidienne', a commenté Lisa Nodzon, infirmière praticienne certifiée en oncologie avancée du Moffitt Cancer Center (Floride).





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.64%