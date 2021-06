Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : la FDA étend la durée de conservation du vaccin Covid Cercle Finance • 11/06/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé que la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a porté la durée réglementaire de conservation de son vaccin Covid de 3 mois à 4,5 mois. La décision est basée sur des études d'évaluation qui ont démontré que la stabilité du sérum à 4,5 mois lorsqu'il est réfrigéré entre 2 et 8 degrés Celsius. Le laboratoire en profite pour rappeler que son vaccin (à dose unique) est efficace contre les variantes virales 'très répandues' de la Covid.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.85%