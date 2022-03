J&J: la FDA autorise un traitement du myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 11:14

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé le Carvykti (ciltacabtagene autoleucel, dit 'cilta-cel') pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM) après quatre lignes de traitement antérieures ou plus.



Janssen a d'ailleurs conclu une licence mondiale exclusive et un accord de collaboration avec Legend Biotech USA, afin de développer et commercialiser le ciltacabtagene autoleucel.



'L'approbation de cilta-cel offre aux médecins une option de traitement d'immunothérapie qui permet aux patients d'être exempts de thérapies anti-myélome pendant un certain temps', explique Sundar Jagannath, directeur du Centre d'excellence pour le myélome multiple et professeur de médecine, d'hématologie et d'oncologie médicale au Tisch Cancer Institute de l'Icahn School of Medicine de Mount Sinai.



Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés plasmocytes, qui se trouvent dans la moelle osseuse.