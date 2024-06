Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: la FDA approuve VELYS dans l'arthroplastie du genou information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech a obtenu l'autorisation de la FDA pour utiliser la solution robotisée VELYS dans l'arthroplastie unicompartimentale du genou (UKA).



Cette technologie, déjà utilisée dans l'arthroplastie totale du genou, offre aux chirurgiens des informations précieuses pour préserver les tissus mous, prédire la stabilité articulaire et améliorer la fonction du genou.



Conçue pour les procédures médiales et latérales, cette application UKA permet un placement précis de l'implant sans nécessiter de scanner CT.



Compatible avec le système de genou unicompartimental SIGMA HP, cette solution contribue à des résultats 'plus précis et reproductibles', assure J&J.





