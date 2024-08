Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: la FDA approuve une indication étendue pour LINX information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Ethicon, une société Johnson & Johnson MedTech, a fait savoir que la FDA avait approuvé une mise à jour de l'étiquette pour étendre la disponibilité du système de gestion du reflux LINX et y inclure les patients atteints de l'oesophage de Barrett (BE) présentant des symptômes de reflux gastro-oesophagien (RGO).



La décision est basée sur un examen rétrospectif d'une étude de 2021 qui a révélé que LINX était sûr et efficace dans la gestion des symptômes du RGO chez les patients atteints de BE.



Evoquant 'une efficacité remarquable' le Dr. John C. Lipham, chirurgien de l'intestin chez Keck Medicine de l'USC, indique que cette option permettra de traiter davantage de patients atteints de RGO, offrant 'un soulagement indispensable de cette maladie et d'une meilleure qualité de vie. '





