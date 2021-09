Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : la FDA approuve un traitement de la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'Invega Hafyera (palmitate de palipéridone à 6 mois), un antipsychotique atypique à longue durée d'action et à injection semestrielle, dans le cadre du traitement de la schizophrénie chez l'adulte. L'approbation repose sur une étude de phase III montrant que 92,5% des patients traités par Invega Hafyera n'avaient pas fait de rechute à 12 mois. 'Les résultats de l'essai de phase III fournissent des preuves convaincantes que le palmitate de palipéridone à 6 mois offre un contrôle des symptômes à plus long terme avec le moins de doses par an, ce qui peut favoriser une plus grande adhésion des patients', a commenté Gustavo Alva, directeur médical chez ATP Clinical Research et Investigateur d'un essai clinique de 6 mois sur le palmitate de palipéridone.

