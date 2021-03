Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : la FDA approuve un nouveau traitement contre la SEP Cercle Finance • 19/03/2021 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le groupe Johnson & Johnson a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé Ponvory, son nouveau traitement contre la sclérose en plaques (SEP). Ce comprimé oral à prise quotidienne, connu chimiquement sous le nom de ponesimod, a été autorisé pour le traitement de la forme la plus commune de la maladie, c'est-à-dire la sclérose en plaques récurrente-rémittente. J&J souligne que le médicament, qui a été développé par sa filiale biopharmaceutique Janssen, bénéficie d'un profil de sécurité garantie par plus de 10 ans de recherche clinique. Lors d'essais de phase 3, 71% des patients traités avec Ponnvory n'avaient souffert d'aucune rechute de la maladie sur une période de deux ans, contre 61% dans le groupe Aubagio (Sanofi Genzyme).

