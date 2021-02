Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : l'Erleada tient ses promesses Cercle Finance • 09/02/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé qu'une étude de phase III a démontré l'efficacité de l'Erleada (apalutamide) associé à une thérapie de privation androgénique (ADT) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC), par rapport à un placebo associé à l'ADT. Le traitement offre une amélioration de la survie globale significative, avec une réduction de 35% du risque de décès par rapport à l'ADT seul, détaille le laboratoire. 'Sur la base de ces données, l'ADT seule ne devrait plus être considérée comme suffisante', analyse le Dr Kim Chi, oncologue au BC Cancer à Vancouver (Canada) et chercheur principal de l'étude.

