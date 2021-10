Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : l'EMA valide un site US de fabrication du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait approuvé un site de fabrication supplémentaire pour la production du vaccin de Janssen, développé par Janssen-Cilag International NV (J&J). Situé à West Point, en Pennsylvanie (États-Unis), ce site exploité par Merck Sharp & Dohme Corp permettra de fabriquer le produit fini, soutenant ainsi l'approvisionnement continu du vaccin Covid dans l'Union européenne. Cette recommandation ne nécessitant d'être confirmée par la Commission européenne, le site peut devenir opérationnel dès à présent, précise l'EMA.

