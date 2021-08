Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : l'agrafeuse Echelon Circular dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Ethicon, qui fait partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, présente aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude montrant que son agrafeuse motorisée Echelon Circular a permis une réduction de 74 % des taux de fuite anastomotique et une réduction de 44 % des taux de réadmission des patients hospitalisés à 30 jours après chirurgie colorectale, par rapport aux agrafeuses circulaires manuelles. 'Les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle important que l'agrafeuse chirurgicale peut jouer pour réduire le potentiel de complications en chirurgie colorectale', a déclaré Patricia Sylla, co-autrice de l'étude, chirurgienne colorectale et professeure agrégée de chirurgie à l'hôpital Mount Sinai de New York. 'Les résultats de cette étude ont largement dépassé nos attentes et méritent une grande attention de la part de la communauté chirurgicale', ajoute Sanjoy Roy, co-auteur l'étude.

