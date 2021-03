Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : jusqu'à 400 millions de doses de vaccin pour l'Afrique Cercle Finance • 29/03/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé lundi que sa filiale biopharmaceutique Janssen avait conclu un accord en vue de fournir jusqu'à 220 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 aux 55 pays membres de l'Union Africaine. Aux termes de l'accord, conclu avec le Fonds d'acquisition de vaccins pour l'Afrique (AVAT), les premières livraisons de ce vaccin à dose unique devraient intervenir dans le courant du troisième trimestre 2021. Le contrat prévoit en outre la fourniture de 180 millions doses supplémentaires, soit un total pouvant atteindre 400 millions de doses, devant s'échelonner jusqu'en 2022.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.80%