J&J : jugement favorable de la Cour suprême de l'Oklahoma

(CercleFinance.com) - La société Johnson & Johnson annonce que la Cour suprême de l'État de l'Oklahoma a statué en sa faveur en annulant le jugement de 2019 la condamnant à payer 465 M$ dans le cadre de la crise des opiacés qui a secoué le pays. Le laboratoire indique que la Cour a rejeté 'de manière appropriée et catégorique' le fait de mobiliser la loi sur les nuisances publiques afin de réglementer la fabrication, la commercialisation et la vente de produits, dont les médicaments opiacés sur ordonnance de J&J. J&J soutient que ses actions relatives à la commercialisation et à la promotion de produits opiacés sur ordonnance étaient 'appropriées et responsables'. Par ailleurs, le laboratoire indique ne plus vendre d'opioïdes sur ordonnance aux États-Unis dans le cadre de ses efforts continus pour se concentrer sur l'innovation transformationnelle et répondre aux besoins non satisfaits des patients.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.21%