Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : Janssen fait l'acquisition d'un médicament expérimental Cercle Finance • 31/12/2019 à 13:04









(CercleFinance.com) - Janssen, filiale de Johnson & Johnson, a annoncé avoir finalisé l'acquisition auprès de XBiotech des droits pour un médicament expérimental ayant de multiples indications dermatologiques. L'accord, qui inclut certains employés, a été scellé pour 750 millions de dollars. Le bermekimab est un anticorps monoclonal actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la dermatite atopique et de l'hidradénite suppurée.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.27%