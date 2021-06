Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : incident de contamination d'un lot de vaccins aux USA Cercle Finance • 11/06/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Les autorités de l'UE font savoir aujourd'hui qu'une substance active du vaccin Janssen de J&J, produite dans l'usine Emergent Biosolutions du Maryland (USA), a été contaminé par un produit dédié à un autre vaccin produit sur le même site. L'Agence européenne du médicament (EMA) précise que les lots de vaccins affectés par cet incident n'étaient pas destinés à l'Europe. Toutefois, 'par précaution, un afin de préserver la qualité des vaccins, les autorités ont recommandé de ne pas délivrer les lots de vaccins contenant la substance produite dans le Maryland qui ont été fabriqués au moment de la contamination', indique l'EMA. Ayant à coeur d'écarter tout soupçon éventuel, l'EMA ajoute que cet incident de fabrication chez Emergent Biosolutions n'a aucun lien avec les très rares cas de caillots sanguins et de plaquettes sanguines faibles qui ont été observés chez certains patients après vaccination.

