J&J: inaugure un nouveau centre de R&D en Californie information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce avoir inauguré aujourd'hui un campus dédié à la R&D sur la baie de San Francisco (Californie). Cette installation de près de 200 000 pieds carrés (environ 18 500 m²) pourra accueillir jusqu'à 400 employés, doublant ainsi les capacités en R&D de Johnson & Johnson dans la 'Bay Area'.



Le site permettra notamment de réunir sous un même toit les différentes structures scientifiques et technologiques de J&J, comme Janssen R&D, Johnson & Johnson Innovation et Johnson & Johnson Technology. Il s'agira également de renforcer et accroître les collaborations avec des inventeurs afin d'accélérer la croissance.



' La présence élargie de Johnson & Johnson dans la Bay Area confirme notre engagement à combiner science et technologie pour fournir des solutions de soins de santé transformatrices ', a déclaré Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson.



'Sur ce campus, nos équipes talentueuses mettront à profit leur expérience et leur expertise diversifiées pour relever les plus grands défis de santé de la société et créer un avenir meilleur pour les patients', ajoute-t-il.