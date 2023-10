Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: hausse de 19,3% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 13:04









(CercleFinance.com) - J&J annonce que ses ventes ont atteint 21,3 Mds$ au titre du 3e trimestre, en hausse de 6,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté ressort à 6,77 Mds$, en hausse de 14,1%, soit un BPA ajusté de 2,66$ (+19,3%).



' En mettant l'accent sur les solutions innovantes en matière de médecine et de technologie médicale, Johnson & Johnson innove dans tout le spectre des soins de santé et est prêt à réaliser les avancées médicales de demain', a assuré Joaquin Duato, président de Conseil d'administration et président-directeur général.



Le responsable estime que les résultats solides et les avancées significatives en matière de pipeline au troisième trimestre fournissent 'une base solide pour une croissance future soutenue '.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.35%