J&J: finalise l'acquisition de Yellow Jersey pour 1,25 Md$

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé l'acquisition de Yellow Jersey, une filiale de Numab Therapeutics, pour environ 1,25 milliard de dollars, afin de sécuriser les droits mondiaux sur NM26, un nouvel anticorps bispécifique.



NM26, prêt pour les études de phase 2 sur la dermatite atopique (DA), vise deux cibles impliquées dans l'inflammation et les démangeaisons cutanées.



La DA, la maladie inflammatoire de la peau la plus courante, cause des démangeaisons, des inflammations et peut entraîner des complications graves.



Johnson & Johnson vise à améliorer les traitements pour les patients dont la majorité ne trouvent pas de rémission avec les thérapies actuelles, en investissant dans des anticorps bispécifiques comme le NM26.





