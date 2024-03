Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: finalise l'acquisition d'Ambrx Biopharma pour 2 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé avoir finalisé avec succès l'acquisition d'Ambrx Biopharma, une société biopharmaceutique au stade clinique dotée d'une plateforme technologique exclusive de biologie synthétique pour concevoir et développer des conjugués anticorps-médicament (ADC) de nouvelle génération.



Cette acquisition renforce l'engagement de Johnson & Johnson en faveur de l'innovation dans le cancer de la prostate et approfondit le portefeuille d'anticorps-médicaments de nouvelle génération et de traitements oncologiques ciblés.



Cette opération entièrement en espèces porte sur une valeur totale d'environ 2,0 milliards de dollars.



Cette acquisition représente une opportunité unique pour Johnson & Johnson de concevoir, développer et commercialiser des produits thérapeutiques ciblés en oncologie.



' La technologie ADC exclusive d'Ambrx intègre les avantages d'un ciblage hautement spécifique d'anticorps monoclonaux liés de manière sécurisée à une puissante charge utile chimiothérapeutique pour obtenir une élimination ciblée et efficace des cellules cancéreuses sans les effets secondaires courants généralement associés à la chimiothérapie '.



' Nous sommes impatients de poursuivre le développement de l'ARX517, qui représente le premier et le meilleur ADC potentiel ciblant le PSMA pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration ', a déclaré Yusri Elsayed, MD, MHSc, PhD, Global Therapeutic Chef de secteur, oncologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine.





