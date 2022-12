Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: finalise l'acquisition d'Abiomed information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 13:05









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier soir avoir finalisé l'acquisition d'Abiomed. Cette dernière fonctionnera désormais comme une entreprise autonome au sein de Johnson & Johnson's Segment MedTech.



'Cette acquisition marque une autre étape importante sur la voie de Johnson & Johnson pour accélérer la croissance de notre activité MedTech et fournir des technologies médicales innovantes à davantage de personnes dans le monde', a déclaré Joaquin Duato, directeur général de Johnson & Johnson.



L'OPA de Johnson & Johnson sur toutes les actions en circulation d'Abiomed pour un paiement initial de 380$ par action - soit une valeur d'entreprise d'environ 16,6 milliards de dollars- a expiré le 21 décembre 2022.



Les actionnaires d'Abiomed recevront également un droit à valeur conditionnelle (' CVR ') non négociable permettant au détenteur de recevoir jusqu'à 35,00 $ par action en espèces si certaines étapes commerciales et cliniques sont atteintes.



Johnson & Johnson précise que 57,1% des actions alors en circulation d'Abiomed ont été apportées à l'offre et que leur paiement sera réalisé par Athos Merger Sub, filiale à 100% de Johnson & Johnson.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.35%