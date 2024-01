Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: feu vert pour la plateforme Varipulse au Japon information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Biosense Webster, spécialiste mondial du traitement de l'arythmie cardiaque et partie de Johnson & Johnson MedTech, a obtenu l'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) pour la plateforme Varipulse pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique (PFA) récurrente par champ pulsé



' Chez Biosense Webster, nous travaillons à proposer une gamme différenciée de PFA intégrée à la cartographie cardiaque 3D pour répondre aux besoins réels et non satisfaits des électrophysiologistes et des patients qu'ils traitent. Aujourd'hui, nous célébrons cette étape importante dans l'approbation de la plateforme Varipulse, le premier et le seul système PFA approuvé au Japon ', a déclaré Jasmina Brooks, présidente de Biosense Webster.



' Nous sommes ravis de continuer à faire progresser les études cliniques sur les PFA à l'échelle mondiale et nous attendons avec impatience l'impact positif que cette innovation aura sur les patients du monde entier', a-t-elle ajouté.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.16%