J&J : feu vert de l'Europe pour le vaccin contre la Covid

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif et recommande la mise sur le marché conditionnelle (CMA) de son candidat vaccin à la Covid-19 à dose unique, développé par les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson. Selon les données d'une étude de phase III, le vaccin Johnson & Johnson est bien toléré et a démontré une efficacité de 67% chez les participants, par rapport à ceux ayant reçu le placebo. Le début de la protection a été observé à partir du jour 14 et s'est maintenu 28 jours après la vaccination. Les données ont également démontré que le vaccin était efficace à 85% dans la prévention des formes graves dans toutes les régions étudiées et a montré une protection contre les hospitalisations et les décès liés au Covid-19 à partir du 28e jour après la vaccination. Le vaccin de J&J est désormais le 4e a être autorisé en Europe.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.05%