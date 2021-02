Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : feu vert de l'Europe à un spray nasal anti-dépresseur Cercle Finance • 09/02/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a autorisé l'utilisation élargie du Spravato (eskétamine en spray nasal). Ce soin pourra désormais être associé à un traitement antidépresseur dans le cadre d'un trouble dépressif modéré à sévère, permettant d'obtenir une réduction rapide des symptômes dépressifs, précise le laboratoire. 'Le spray nasal à l'eskétamine offre aux adultes atteints de troubles dépressifs majeurs (...) un traitement efficace pour réduire leurs symptômes dépressifs débilitants', a assuré Bill Martin, responsable chez Janssen R&D. L'autorisation CE est valable au sein des 27 États membres ainsi que dans les pays de l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), ainsi qu'en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne après l'étape supplémentaire de validation post-Brexit.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%