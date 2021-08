Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : favorable à une dose de rappel de son vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson présente aujourd'hui des données soutenant l'injection d'une dose de son rappel de son vaccin pour toutes les personnes ayant précédemment été vaccinées avec son sérum unidose. Selon de novelles données intermédiaires issues de deux études de phase 1/2a menées par J&J chez des personnes préalablement vaccinées avec son sérum, l'injection d'une dose de rappel du vaccin Johnson & Johnson générerait 'une augmentation rapide et robuste des anticorps (...) neuf fois plus élevée que ce qui était observé 28 jours après la vaccination primaire'. Ces augmentations 'significatives' ont été observées chez les participants âgés de 18 à 55 ans mais aussi chez ceux de 65 ans et plus ayant reçu une dose de rappel plus faible. ' Nous sommes impatients de discuter avec les responsables de la santé publique (FDA, EMA, CDC....) d'une stratégie potentielle de rappel à partir de 8 mois après l'injection primaire', a expliqué en substance Mathai Mammen, responsable R&D chez Johnson & Johnson.

