Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J : fait une demande pour l'utilisation d'Imbruvica Cercle Finance • 20/01/2020 à 12:36









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a déclaré avoir soumis une demande à l'Agence européenne des médicaments visant à étendre l'utilisation d'Imbruvica pour le traitement de première ligne des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. La demande est appuyée par les données d'une étude de phase 3 qui a évalué 529 patients et qui a démontré que le médicament a montré une survie sans progression et une survie globale supérieures par rapport aux normes de soins basées sur la chimiothérapie. Imbruvica bloque la protéine BTK, aidant à déplacer les cellules B anormales hors de leur environnement nutritif dans les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse et d'autres organes.

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.56%